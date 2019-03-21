США перебросили в Европу шесть бомбардировщиков B-52 - CNN

09:20 Источник: Газета.Ru

ВВС США перебросили в Европу шесть бомбардировщиков B-52 для участия в совместных с НАТО учениях, сообщает телеканал CNN.

На телеканале отметили, что данный маневр должен стать «сигналом» для России, где недавно отпраздновали пятую годовщину присоединения Крыма. Также в CNN подчеркнули, что самолет способен нести ядерное вооружение.



По данным телеканала, B-52 вылетели с базы ВВС США в штате Луизиана и сели на авиабазе Великобритании Фэйрфорд в конце прошлой недели.



Ранее НАТО призвало Россию «вернуть» Крым Украине в пятую годовщину присоединения полуострова. Газета.Ru

