США перебросили в Европу шесть бомбардировщиков B-52 - CNN
09:20 21.03.2019 Источник: Газета.Ru
ВВС США перебросили в Европу шесть бомбардировщиков B-52 для участия в совместных с НАТО учениях, сообщает телеканал CNN.
На телеканале отметили, что данный маневр должен стать «сигналом» для России, где недавно отпраздновали пятую годовщину присоединения Крыма. Также в CNN подчеркнули, что самолет способен нести ядерное вооружение.
По данным телеканала, B-52 вылетели с базы ВВС США в штате Луизиана и сели на авиабазе Великобритании Фэйрфорд в конце прошлой недели.
Ранее НАТО призвало Россию «вернуть» Крым Украине в пятую годовщину присоединения полуострова. Газета.Ru
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