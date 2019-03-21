0
0
153
НОВОСТИ

США перебросили в Европу шесть бомбардировщиков B-52 - CNN

09:20 21.03.2019 Источник: Газета.Ru

ВВС США перебросили в Европу шесть бомбардировщиков B-52 для участия в совместных с НАТО учениях, сообщает телеканал CNN.

На телеканале отметили, что данный маневр должен стать «сигналом» для России, где недавно отпраздновали пятую годовщину присоединения Крыма. Также в CNN подчеркнули, что самолет способен нести ядерное вооружение.

По данным телеканала, B-52 вылетели с базы ВВС США в штате Луизиана и сели на авиабазе Великобритании Фэйрфорд в конце прошлой недели.

Ранее НАТО призвало Россию «вернуть» Крым Украине в пятую годовщину присоединения полуострова.  Газета.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

10:32 21.03.2019
Большинство россиян считает высоким уровень коррупции в стране
0
49
10:20 21.03.2019
Киев ввел санкции против Володина - Госдума
0
75
10:05 21.03.2019
Индейцы в техасской тюрьме отсудили право на длинные волосы
0
98
10:00 21.03.2019
Цивилизация предшествовала религиозной концепции воздаяния - ученые
0
112
09:32 21.03.2019
"Газпром" уведомляет о прекращении транспортировки газа через Украину - глава "Нафтогаза"
0
178
09:05 21.03.2019
Курс доллара к рублю опустился ниже 64 руб. впервые с августа 2018 года
0
190
09:00 21.03.2019
Генпрокурор Украины заявил о получении от посла США списка "неприкасаемых"
0
217
08:45 21.03.2019
ВВС США проведут проверку качества подготовки летчиков
0
175
08:30 21.03.2019
В Новой Зеландии введен запрет на штурмовые и полуавтоматические винтовки
0
191
08:15 21.03.2019
Центр Хруничева ведет переговоры с британской компанией о продаже ракет-носителей "Протон-М"
0
255

Возврат к списку