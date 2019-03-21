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"Газпром" уведомляет о прекращении транспортировки газа через Украину - глава "Нафтогаза"

09:32 21.03.2019 Источник: РБК

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, что «Газпром» начал официально уведомлять граничащие с республикой страны о том, что с начала следующего года транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена. Об этом он заявил в интервью «РБК Украина».

«Газпром» уже начал официально уведомлять страны, которые граничат с Украиной или находятся в зависимости от нашего транзита, что с начала 2020 года этого транзита не будет», — указал он. Источников этой информации Коболев не привел.  РБК

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