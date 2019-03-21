Росстат назвал самые "трудолюбивые" регионы РФ
12:00 21.03.2019
В Федеральной службе государственной статистики рассказали RT о продолжительности рабочей недели в разных регионах России.
По информации за третий квартал 2018 года, средняя фактическая (без учёта отгулов, больничных и прочего) продолжительность рабочей недели занятого населения от 15 до 72 лет в России составила 37,1 часа.
Дольше всего работают в Севастополе — 39 часов в неделю. За ним следуют Калмыкия (38,8), Воронежская облаcть (38,8) и Еврейская автономная область (38,8). Во Владимирской и Ростовской областях работают в среднем 38,7 часа в неделю.
Наименьшая продолжительность рабочей недели в Республике Алтай (32,9), Карелии (33,4) и Республике Коми (34,1). Указанный показатель также невысок в Дагестане (34,2), Мурманской (34,3) и Архангельской (34,4) областях.
Также выяснилось, что мужчины работают дольше женщин — 38,7 и 35,4 часа в неделю соответственно.
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