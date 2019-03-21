Цивилизация предшествовала религиозной концепции воздаяния - ученые

10:00

Понятие наказания за моральные проступки появились по мере возникновения крупных человеческих сообществ и усложнения их социальной структуры. Как сообщается в Nature, ученые пришли к такому выводу после того, как проанализировали структуру и верования в 414 сообществах из 30 регионов мира, которые существовали в последние 10 тысяч лет.



В разных религиях по всему миру есть сверхъестественные существа, которые карают людей за оскорбление себя (например, за нарушение табу или за то, что им не приносят жертвы). Но они редко обращают внимание на то, что происходит в человеческих сообществах и наказывают за нарушения морали. Морализирующие боги, например Бог в авраамических религиях, который карал людей не только за пренебрежение к нему, но и за неподобающее поведение по отношению друг к другу, или более широкое понятие наказания за моральные проступки (карма в буддизме), появились лишь в последние несколько тысячелетий. Ученые связывают их возникновение с появлением человеческих сообществ со сложной организацией.



Международная группа ученых под руководством Харви Уайтхауса (Harvey Whitehouse) из Оксфордского университета использовала информацию из банка данных Seshat: Global History Databank, в котором собраны данные по социальной структуре и религии сотен человеческих сообществ, существовавших с доисторического периода до наших дней. Ученые проанализировали 414 сообществ, начиная с неолитической Анатолии 11,6 тысяч лет назад в 30 регионах мира. При этом они использовали 51 характеристику социальной сложности сообщества и четыре для определения сверхъестественных сущностей.

Авторы исследования пришли к выводу, что возникновение сложной социальной структуры с обществе обычно предшествовало появлению морализирующих богов или бога, либо понятия наказания за моральные проступки. По модели ученых, они появлялись в течение 100 лет после того, как количество людей в сообществе достигало миллиона человек. Также исследователи выяснили, что в 75% случаев появлению морализирующих богов предшествовало изобретение письменности. Поэтому ученые предположили, что понятие наказания за моральные проступки распространилось после того, как письменность начинали широко использовать в обществе. nplus1.ru