Губернатор Мурманской области Ковтун попросила президента РФ о досрочной отставке
11:05 21.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун заявила в четверг журналистам, что попросила президента РФ о досрочной отставке.
"Попросила президента о досрочной отставке. Решение было непростым, но уверена так будет лучше", - сказала она.
Ковтун отметила, что не будет участвовать в выборах главы региона. "Решение, принятое мной, - я не буду участвовать в осенних выборах", - сказала она.
Марина Ковтун родилась 10 марта 1962 года в Мурманске. Окончила Пензенский техникум советской торговли имени 50-летия ВЛКСМ, Высшую комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ (ныне Московский гуманитарный университет), Северо-Западную академию государственной службы. Работала в ВЛКСМ, в сферах налогообложения и туризма в Мурманской области и в Москве, в компании "Норникель", в декабре 2011 года избрана депутатом Мурманской областной Думы.
4 апреля 2012 года указом президента РФ была назначена врио губернатора Мурманской области. На выборах в сентябре 2014 года была избрана на должность губернатора региона.
НОВОСТИ
- 12:20 21.03.2019
- Су-27 вынудили бомбардировщик США B-52 удалиться от границы РФ над Балтикой - Минобороны
- 12:08 21.03.2019
- Путин назначил врио губернаторов в Мурманскую и Оренбургскую области
- 12:00 21.03.2019
- Росстат назвал самые "трудолюбивые" регионы РФ
- 11:32 21.03.2019
- Расходы на содержание экс-канцлеров ФРГ могут жестко регламентировать - СМИ
- 11:20 21.03.2019
- Посольство США на Украине назвало заявление генпрокурора Луценко откровенной ложью
- 11:00 21.03.2019
- Губернатор Оренбургской области Юрий Берг подал заявление об отставке
- 10:32 21.03.2019
- Большинство россиян считает высоким уровень коррупции в стране
- 10:20 21.03.2019
- Киев ввел санкции против Володина - Госдума
- 10:05 21.03.2019
- Индейцы в техасской тюрьме отсудили право на длинные волосы
- 10:00 21.03.2019
- Цивилизация предшествовала религиозной концепции воздаяния - ученые
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать