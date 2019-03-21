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Губернатор Мурманской области Ковтун попросила президента РФ о досрочной отставке

11:05 21.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун заявила в четверг журналистам, что попросила президента РФ о досрочной отставке.

"Попросила президента о досрочной отставке. Решение было непростым, но уверена так будет лучше", - сказала она.

Ковтун отметила, что не будет участвовать в выборах главы региона. "Решение, принятое мной, - я не буду участвовать в осенних выборах", - сказала она.

Марина Ковтун родилась 10 марта 1962 года в Мурманске. Окончила Пензенский техникум советской торговли имени 50-летия ВЛКСМ, Высшую комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ (ныне Московский гуманитарный университет), Северо-Западную академию государственной службы. Работала в ВЛКСМ, в сферах налогообложения и туризма в Мурманской области и в Москве, в компании "Норникель", в декабре 2011 года избрана депутатом Мурманской областной Думы.

4 апреля 2012 года указом президента РФ была назначена врио губернатора Мурманской области. На выборах в сентябре 2014 года была избрана на должность губернатора региона.

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