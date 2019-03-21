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Посольство США на Украине назвало заявление генпрокурора Луценко откровенной ложью

11:20 21.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посольство США на Украине заявило, что утверждение генпрокурора Украины Юрия Луценко о передаче ему послом США Мари Йованович перечня "неприкасаемых" для правосудия лиц не соответствуют действительности.

"Заявления генерального прокурора Украины не соответствуют действительности и имеют целью ослабить репутацию посла Йованович. Такие атаки углубляют нашу решимость помочь Украине в достижении победы в борьбе с коррупцией", - цитирует в четверг заявление диппредставительства украинский канал ТСН.

В посольстве также подчеркнули, что "свобода слова и откровенная ложь - это разные вещи".

Ранее Луценко в интервью американскому телеканалу Hill.tv рассказал, что во время первой встречи с послом США, она передала ему список лиц, против которых нельзя проводить расследование. По словам самого Луценко, он заявил, что "это недопустимо" и что никто - ни президент, ни парламент не остановят его от возбуждения уголовного дела, если есть преступление. Кроме того, Луценко пожаловался, что его ведомство не получило 4 млн долларов, которые США должно было выделить в качестве поддержки.

В Госдепартаменте США ранее также назвали слова Луценко ложью.

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