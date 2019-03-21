Расходы на содержание экс-канцлеров ФРГ могут жестко регламентировать - СМИ
11:32 21.03.2019 Источник: REGNUM
Бывшие канцлеры и федеральные президенты Германии, уйдя со своих постов, по-прежнему имеют право на личных водителей, офисы и другие привилегии. В скором времени это может быть подвергнуто строгому регламенту, пишет газета Der Bild со ссылкой на решение комитета бундестага по бюджету.
В течение десятилетий никто не интересовался тем, сколько бюджетных средств уходит на содержание бывших глав государства и правительства. В сентябре федеральная счетная палата Германии изучила траты бывших канцлеров и пришла к выводу, что они тратят слишком много средств из карманов налогоплательщиков в личных целях.
Как сообщает газета, теперь дополнительные доходы бывшего федерального президента будут входить в счёт почетной пенсии в размере €236 тыс. в год. Бундестаг сможет выбирать офисы для экс-канцлеров и президентов, чтобы не возникало чрезмерно высоких расходов на аренду. Будет определен максимальный штат сотрудников: офис-менеджер, два сотрудника, секретарь и водитель. Офис должен использоваться для решения прошлых задач, но не для организации частных выгод. Когда новые правила вступят в силу, не уточняется.
Как сообщалось ранее, в сентябрьском отчете федеральной счетной палаты эксперты пришли к выводу, что бывшие канцлеры, пользуясь пожизненным полным обеспечением, «перешли границы». В настоящее время в бюджете Германии выявлена многомиллиардная «дыра», и правительство ищет любые возможности сократить бюджетные расходы. ИА REGNUM
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