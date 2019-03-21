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Су-27 вынудили бомбардировщик США B-52 удалиться от границы РФ над Балтикой - Минобороны

12:20 21.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два российских истребителя Су-27 вынудили бомбардировщик США B-52 удалиться от границы РФ над Балтийским морем, сообщили в четверг журналистам в Минобороны РФ.

По данным ведомства, В-52 выполнял полет над нейтральными водами Балтийского моря. Средства контроля воздушного пространства РФ обнаружили цель на значительном удалении от госграницы и взяли на сопровождение.

"Для идентификации и непосредственного сопровождения воздушного судна в воздух была поднята пара истребителей Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне. После того как стратегический бомбардировщик B-52H изменил траекторию полета в сторону от государственной границы РФ, российские истребители вернулись на аэродром базирования", - говорится в сообщении.

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