Су-27 вынудили бомбардировщик США B-52 удалиться от границы РФ над Балтикой - Минобороны
12:20 21.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Два российских истребителя Су-27 вынудили бомбардировщик США B-52 удалиться от границы РФ над Балтийским морем, сообщили в четверг журналистам в Минобороны РФ.
По данным ведомства, В-52 выполнял полет над нейтральными водами Балтийского моря. Средства контроля воздушного пространства РФ обнаружили цель на значительном удалении от госграницы и взяли на сопровождение.
"Для идентификации и непосредственного сопровождения воздушного судна в воздух была поднята пара истребителей Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне. После того как стратегический бомбардировщик B-52H изменил траекторию полета в сторону от государственной границы РФ, российские истребители вернулись на аэродром базирования", - говорится в сообщении.
НОВОСТИ
- 12:08 21.03.2019
- Путин назначил врио губернаторов в Мурманскую и Оренбургскую области
- 12:00 21.03.2019
- Росстат назвал самые "трудолюбивые" регионы РФ
- 11:32 21.03.2019
- Расходы на содержание экс-канцлеров ФРГ могут жестко регламентировать - СМИ
- 11:20 21.03.2019
- Посольство США на Украине назвало заявление генпрокурора Луценко откровенной ложью
- 11:05 21.03.2019
- Губернатор Мурманской области Ковтун попросила президента РФ о досрочной отставке
- 11:00 21.03.2019
- Губернатор Оренбургской области Юрий Берг подал заявление об отставке
- 10:32 21.03.2019
- Большинство россиян считает высоким уровень коррупции в стране
- 10:20 21.03.2019
- Киев ввел санкции против Володина - Госдума
- 10:05 21.03.2019
- Индейцы в техасской тюрьме отсудили право на длинные волосы
- 10:00 21.03.2019
- Цивилизация предшествовала религиозной концепции воздаяния - ученые
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать