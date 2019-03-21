Эрмитаж в Петербурге закрыт из-за сообщения о минировании

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государственный Эрмитаж в центре Петербурга закрыт в четверг из-за сообщений о минировании. Об этом сообщается на странице музея в соцсети "ВКонтакте".

"Государственный Эрмитаж информирует: музей закрыт на вход. 21 марта 2019 года несколько сотрудников Эрмитажа получили по электронной почте сообщения о минировании здания", - сказано в сообщении.









