Смотрительницы Третьяковки не вызвали охрану при виде мужчины в стрингах - Росгвардия

13:05 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Росгвардии подтвердили, что смотрительницы Третьяковки не вызвали охрану при виде мужчины в стрингах. Официальный представитель ведомства Валерий Грибакин в беседе с «Говорит Москва» назвал претензии к сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии необоснованными, поскольку сигнал тревоги не поступал на пульт управления.

«Что касается кнопок тревожной сигнализации. Да, у работников музея есть КТС. По ней оперативно прибывает наряд Росгвардии. Мы тщательно проанализировали эту ситуацию. Кнопку КТС никто не нажимал. То есть, сигнал «тревога» не поступал на пульт управления Росгвардии. Не обоснованы и несправедливы упрёки, которые идут в наш адрес о том, что оперативно не среагировали».



Валерий Грибакин уточнил, что второй мужчина, который прошёл в здание музея и пытался, как сообщили СМИ, «повесить на стене свою картину», не был задержан при входе, поскольку не имел с собой опасных предметов.



«Я так понимаю, что у него были с собой какие-то листочки сложенные, обычные рисунки. Это они сами называют их картинами. На входе обычная группа прошла во внутрь. И уже в зале развивались эти события. У смотрительниц есть кнопки. По какой причине не нажали – неясно. Растерялись, может быть, может быть, не посчитали необходимым».



Вечером 20 марта один из посетителей галереи в Лаврушинском переулке разделся до нижнего белья и прошел в таком виде по нескольким залам. В это время его сообщник повесил на стену свой рисунок. Нарушителей задержать не удалось. Позже устроившая акцию арт-группа рассказала РЕН ТВ, что «идея была привлечь внимание к современному искусству, к современным художникам, почему они не выставляются, почему их не ищут».

