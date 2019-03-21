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ФСБ рассекретила дело адмирала Колчака, но исследователи его все равно не увидят

13:20 21.03.2019 Источник: Коммерсант.ru

Житель Санкт-Петербурга Дмитрий Остряков добился от ФСБ России решения о снятии грифа «совершенно секретно» с архивного уголовного дела в отношении адмирала Колчака. В сентябре 2018 года он направил в спецслужбу запрос о рассекречивании, указав, что часть информации из дела уже излагалась ранее в Смоленском районном суде Санкт-Петербурга по делу о демонтаже мемориальной доски адмирала и опубликована на сайте суда. В ноябре Центральный архив ФСБ России сообщил ему, что материалы дела переданы для экспертной оценки. А в этом году заместитель начальника Центрального архива ФСБ России Николай Иванов уведомил господина Острякова: «Сообщаем, что указанное дело рассекречено в установленном порядке».

Вместе с тем в архиве подчеркнули, что доступ к делам лиц, подвергшихся политическим репрессиям, но не реабилитированных, ограничен. Точнее, как показывает российская практика, полностью закрыт.

Правозащитная группа «Команда 29» намерена через суд получить доступ к материалам дела. Коммерсантъ

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