Фонд "Вольное Дело" проводит всероссийский фестиваль по робототехнике PROFEST 2019

14:00

Фото Михаила Сорокина

Фонд поддержки социальных инноваций «Вольное Дело», один из крупнейших частных благотворительных фондов России, основанный предпринимателем Олегом Дерипаской, с 20 по 22 марта проводит в Москве (ВДНХ, павильон №75, залы А и B) ХI Всероссийский технологический фестиваль PROFEST (до 2018 года – «РобоФест»). Фестиваль объединяет в себе соревнования по 23 робототехническим дисциплинам, состязания по профмастерству «ЮниорПрофи» в 9 профессиональных компетенциях, а также соревнования среди юниорских корпораций – полипрофессиональных команд. На площади в 19 840 кв. м участники фестиваля продемонстрируют подготовку и навыки в решении технических задач.

PROFEST – это комплекс научно-технических соревнований для участников от 6 до 26 лет. Основные конкурсные направления – робототехника, программирование, цифровой инжиниринг, мехатроника, инженерный и промышленный дизайн, интернет вещей, прототипирование и другие дисциплины будущего. Участники фестиваля продемонстрируют свои разработки и представят их потенциальным заказчикам – промышленным, сельскохозяйственным и IT-компаниям. Так, одно из робототехнических состязаний курирует крупный агропромышленный холдинг, который ставит участникам конкретные инженерно-экономические задачи – например, исключить участие человека в вождении зерноуборочного комбайна без потери качества уборки зерна.

PROFEST 2019 собрал 5 тыс. участников из 70 регионов России. Соревнования проводятся по 23 направлениям в рамках проекта «Робототехника», по 9 инженерным компетенциям в рамках направления «ЮниорПрофи» (состязания по профмастерству среди школьников) и среди ученических корпораций, где командам придется решать междисциплинарные задачи на стыке инженерного дизайна, мехатроники, прототипирования и интернета вещей.

В этом году, как и в предыдущие годы, в течение двух основных соревновательных дней – 21 и 22 марта – будет организована онлайн-трансляция соревнований с многочисленными интервью участников, судей, экспертов, гостей фестиваля, партнеров и специалистов. Проведут ее профессиональные комментаторы. Посмотреть трансляцию в прямом эфире можно на официальном канале PROFEST на Youtube.

В этом году на фестивале впервые проходит конкурс предпринимательских проектов «ПрофСтарт», где школьники представят свои инженерно-технические проекты в номинациях «Технологический стартап», «Действующая бизнес-модель» и «Профессиональное волонтерство». Например, кубанские школьники покажут модель единственного в России «умного» тыквохранилища, которое позволяет в пять раз повысить эффективность хранения полезного овоща, команда из Сыктывкара продемонстрирует модель энергоэффективного экодома, а ребята из Иркутска покажут робота для отпугивания птиц с элеваторов и аэродромов.

Также в этом году на фестивале состоится «ТРИЗ-турнир», где участники от 10 до 18 лет будут соревноваться в решении неординарных изобретательских задач.

Генеральным партнером робототехнической части фестиваля является «Группа ГАЗ», которая в рамках всероссийской программы «Робототехника инженерно-технические кадры инновационной России» ведет подготовку инженерных кадров с учетом актуальных требований промышленных производств. На фестивале PROFEST при поддержке «Группы ГАЗ» выступают школьные и студенческие команды, которые завоевали призовые места на региональном «Робофесте» в Нижнем Новгороде: команды детского объединения робототехники на базе корпоративного университета «Группы «ГАЗ» – 19_32 (направление AutoNet 14+), MeGAZ и GAZiki (направление EcoNet 10+); три команды Нижегородского государственного технического университета им.Р.Е. Алексеева (направление AutoNet 18+ и «Инженерный проект»); команда центра одаренных детей (направление AutoNet 14+).

На фестивале PROFEST также работает интерактивная площадка «Группы ГАЗ», где участники фестиваля могут совершить виртуальное путешествие на Горьковский автозавод, познакомиться с производством и робототехническими комплексами.

Программа фестиваля включает также научно-технические шоу, выступления известных писателей, предпринимателей и популяризаторов науки. Ожидается, что за три дня PROFEST посетят тридцать тысяч зрителей и гостей, среди которых – представители правительства России, известные политики, артисты, ученые, общественные деятели и спортсмены.

Организаторы XI Всероссийского технологического фестиваля PROFEST - Фонд поддержки социальных инноваций «Вольное Дело» при поддержке Министерства образования и науки РФ и Агентства стратегических инициатив, а генеральными партнерами выступили «Группа ГАЗ» и En+ Group.

Виталий Барсуков