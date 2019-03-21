Глава британского МИД не исключил проведения голосования в парламенте по отмене Brexit
14:12 21.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава британского МИД Джереми Хант не исключил проведения голосования в парламенте по вопросу отмены Brexit, если соглашение об условиях сотрудничества с Евросоюзом на следующей неделе не будет принято Палатой общин. Об этом он заявил в четверг в эфире вещательной корпорации Би-би-си.
"Если мы продолжим находиться в такой же ситуации на следующей неделе, тогда может произойти очень ограниченный перечень вариантов: парламент может проголосовать за отмену статьи 50 [Лиссабонского договора], что остановит процесс Brexit <...>", - сказал он, отметив, что данный сценария является "возможным", хотя и "маловероятным".
По словам Ханта, в случае угрозы сценария Brexit без сделки "может быть проведен внеочередной саммит ЕС", на котором будет рассмотрен вопрос отсрочки выхода Великобритании из евросообщества. "Они могут сказать, например: "Мы согласимся на продление, если вы проведете референдум". Но я также думаю, что крайне маловероятно, что парламент проголосует за это", - добавил глава МИД.
Британский премьер Тереза Мэй в среду запросила у ЕС отсрочить дату выхода страны из ЕС до 30 июня вместо запланированного 29 марта. Однако глава Евросовета Дональд Туск в ответ заявил, что перенос "развода" на небольшой срок возможен, но при условии, что парламент королевства одобрит сделку по Brexit. Ранее британские законодатели уже дважды отвергали этот проект соглашения - 15 января и 12 марта. На этой неделе спикер Палаты общин Джон Беркоу предупредил, что не даст правительству вынести на голосование сделку в третий раз, если она не будет существенно изменена.
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