У семьи бин Ладен отбирают бизнес
14:32 21.03.2019 Источник: NEWSru.co.il
Власти Саудовской Аравии ограничили влияние семьи бин Ладен на основанную ей корпорацию Bin Laden Group. Так сообщает агентство Reuters, в распоряжение которого попали свидетельствующие об этом документы.
Только два представителя клана – Саад и Абдулла – сохранили места в совете директоров компании, включающем девять человек. Новым председателем холдинга назначен предприниматель Салид Нахас.
Новая корпорация получила название Binladin Group Global Holding Company. Только 63,78% ее принадлежит семье бин Ладен, остальное – государственной компании «Истидама», контролируемой министерством финансов.
Реорганизация связана с масштабным коррупционным расследованием, проводившимся под руководством наследного принца Мухаммада бин Салмана. Нескольким совладельцам пришлось отказаться от своей доли в пользу государства. Newsru.co.il
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