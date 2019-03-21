0
0
105
НОВОСТИ

У семьи бин Ладен отбирают бизнес

14:32 21.03.2019 Источник: NEWSru.co.il

Власти Саудовской Аравии ограничили влияние семьи бин Ладен на основанную ей корпорацию Bin Laden Group. Так сообщает агентство Reuters, в распоряжение которого попали свидетельствующие об этом документы.

Только два представителя клана – Саад и Абдулла – сохранили места в совете директоров компании, включающем девять человек. Новым председателем холдинга назначен предприниматель Салид Нахас.

Новая корпорация получила название Binladin Group Global Holding Company. Только 63,78% ее принадлежит семье бин Ладен, остальное – государственной компании «Истидама», контролируемой министерством финансов.

Реорганизация связана с масштабным коррупционным расследованием, проводившимся под руководством наследного принца Мухаммада бин Салмана. Нескольким совладельцам пришлось отказаться от своей доли в пользу государства.  Newsru.co.il

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

15:32 21.03.2019
Госдума одобрила законопроект о повышении пенсий сверх прожиточного минимума
0
13
15:12 21.03.2019
В Кремле не обсуждают объединение РФ и Белоруссии для сохранения Путина у власти - Песков
0
57
15:00 21.03.2019
Выдача прав и оказание миграционных услуг приостановлены в МВД из-за сбоя на серверах
0
79
14:24 21.03.2019
Мэр Собянин: Программа реставрации в Москве - крупнейшая в мире
0
111
14:12 21.03.2019
Глава британского МИД не исключил проведения голосования в парламенте по отмене Brexit
0
160
14:00 21.03.2019
Фонд "Вольное Дело" проводит всероссийский фестиваль по робототехнике PROFEST 2019
0
172
13:32 21.03.2019
Генсек НАТО не смог привести Лаврову доказательства нарушений Россией ДРСМД - Захарова
0
234
13:20 21.03.2019
ФСБ рассекретила дело адмирала Колчака, но исследователи его все равно не увидят
0
215
13:05 21.03.2019
Смотрительницы Третьяковки не вызвали охрану при виде мужчины в стрингах - Росгвардия
0
213
13:00 21.03.2019
Грудинин не может быть депутатом, так как вовремя не закрыл иностранные счета - ЦИК
0
234

Возврат к списку