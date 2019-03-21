У семьи бин Ладен отбирают бизнес

14:32 Источник: NEWSru.co.il

Власти Саудовской Аравии ограничили влияние семьи бин Ладен на основанную ей корпорацию Bin Laden Group. Так сообщает агентство Reuters, в распоряжение которого попали свидетельствующие об этом документы.

Только два представителя клана – Саад и Абдулла – сохранили места в совете директоров компании, включающем девять человек. Новым председателем холдинга назначен предприниматель Салид Нахас.



Новая корпорация получила название Binladin Group Global Holding Company. Только 63,78% ее принадлежит семье бин Ладен, остальное – государственной компании «Истидама», контролируемой министерством финансов.



Реорганизация связана с масштабным коррупционным расследованием, проводившимся под руководством наследного принца Мухаммада бин Салмана. Нескольким совладельцам пришлось отказаться от своей доли в пользу государства. Newsru.co.il

