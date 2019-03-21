Мэр Собянин: Программа реставрации в Москве - крупнейшая в мире

14:24

В прошлом году в российской столице удалось отреставрировать почти 230 памятников архитектуры, всего же различного рода работы, направленные на сохранение памятников для потомков, проводились на более чем 500 исторических объектах. Об этом заявил глава столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов. Всего, по данным департамента, за 8 лет в Москве были отреставрированы 1247 объектов культурного наследия. Это позволило сократить в мегаполисе долю памятников, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, с 39% в 2010 году до 6% в 2018 году.По словам мэра Москвы Сергея Собянина, Москва сейчас выполняет крупнейшую в мире программу реставрации памятников и архитектурных объектов культурного наследия. «Мы запустили беспрецедентную – не только за всю историю России, но и в мировой практике – программу реставрации», - написал градоначальник.