Выдача прав и оказание миграционных услуг приостановлены в МВД из-за сбоя на серверах
15:00 21.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Технический сбой произошел на компьютерных серверах МВД России, в связи с этим многие граждане не могут получить водительские удостоверения и миграционные услуги. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, в настоящее время ведутся технические работы.
"Сбой произошел в аппаратно-техническом комплексе МВД. В настоящее время в некоторых миграционных подразделениях и в Госавтоинспекции невозможно получить ряд услуг, в том числе по выдаче водительских удостоверений", - сказал собеседник агентства. Он не уточнил, с чем может быть связан сбой.
Кроме того, официальные сайты МВД России, Госавтоинспекции, Главного управления по вопросам миграции (ГУВМ) и других подразделений ведомства в настоящее время не доступны. По словам источника, ведутся технические работы, в ближайшее время сбой будет устранен.
В свою очередь в пресс-центре МВД России сообщили ТАСС, что в аппаратно-программном комплексе "Официальный сайт МВД России" ведутся регламентные работы по совершенствованию аппаратного программного обеспечения.
НОВОСТИ
- 15:32 21.03.2019
- Госдума одобрила законопроект о повышении пенсий сверх прожиточного минимума
- 15:12 21.03.2019
- В Кремле не обсуждают объединение РФ и Белоруссии для сохранения Путина у власти - Песков
- 14:32 21.03.2019
- У семьи бин Ладен отбирают бизнес
- 14:24 21.03.2019
- Мэр Собянин: Программа реставрации в Москве - крупнейшая в мире
- 14:12 21.03.2019
- Глава британского МИД не исключил проведения голосования в парламенте по отмене Brexit
- 14:00 21.03.2019
- Фонд "Вольное Дело" проводит всероссийский фестиваль по робототехнике PROFEST 2019
- 13:32 21.03.2019
- Генсек НАТО не смог привести Лаврову доказательства нарушений Россией ДРСМД - Захарова
- 13:20 21.03.2019
- ФСБ рассекретила дело адмирала Колчака, но исследователи его все равно не увидят
- 13:05 21.03.2019
- Смотрительницы Третьяковки не вызвали охрану при виде мужчины в стрингах - Росгвардия
- 13:00 21.03.2019
- Грудинин не может быть депутатом, так как вовремя не закрыл иностранные счета - ЦИК
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать