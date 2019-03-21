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Выдача прав и оказание миграционных услуг приостановлены в МВД из-за сбоя на серверах

15:00 21.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Технический сбой произошел на компьютерных серверах МВД России, в связи с этим многие граждане не могут получить водительские удостоверения и миграционные услуги. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, в настоящее время ведутся технические работы.

"Сбой произошел в аппаратно-техническом комплексе МВД. В настоящее время в некоторых миграционных подразделениях и в Госавтоинспекции невозможно получить ряд услуг, в том числе по выдаче водительских удостоверений", - сказал собеседник агентства. Он не уточнил, с чем может быть связан сбой.

Кроме того, официальные сайты МВД России, Госавтоинспекции, Главного управления по вопросам миграции (ГУВМ) и других подразделений ведомства в настоящее время не доступны. По словам источника, ведутся технические работы, в ближайшее время сбой будет устранен.

В свою очередь в пресс-центре МВД России сообщили ТАСС, что в аппаратно-программном комплексе "Официальный сайт МВД России" ведутся регламентные работы по совершенствованию аппаратного программного обеспечения.

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