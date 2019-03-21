Госдума одобрила законопроект о повышении пенсий сверх прожиточного минимума
15:32 21.03.2019
Госдума приняла правительственный закон о повышении пенсий в стране сверх прожиточного минимума. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.
Согласно документу, теперь будет сначала устанавливаться социальная доплата в размере, который необходим для доведения материального обеспечения пенсионера до прожиточного минимума в регионе, а затем будет производиться индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат. RT
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