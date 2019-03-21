Библиотека МЭШ будет доступна пользователям во всем мире
15:56 21.03.2019
Доступ к контенту важнейшего онлайн-ресурса системы образования столицы - Московской электронной школы (МЭШ) - получат все желающие во всех странах мира. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, эту систему нужно сделать открытой, что станет дополнительным шагом в ее развитии. Согласно данным департамента образования, скоро все, кто этого хочет, смогут пользоваться учебными материалами, размещенным в библиотеке МЭШ. В их числе электронные сценарии уроков, интерактивные образовательные приложения, художественные произведения школьной программы, учебные пособия, виртуальные лаборатории, тестовые задания. Не будут общедоступными только учебные материалы, которые защищены авторскими правами. Получить доступ к материалам можно будет скачав мобильное приложение «Московская электронная школа» в App Store или Google Play.
Проект МЭШ был запущен в 2016 году, сейчас в нем можно найти примерно 35 тыс. сценариев уроков, около 900 электронных учебных пособий, более 350 учебников, более 24 тыс. тестовых заданий и более 49 тыс. интерактивных образовательных приложений.
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