Люди не должны страдать от роста цен на бензин - Медведев

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Важно поддерживать сбалансированную ситуацию на внутреннем рынке нефтепродуктов, люди не должны страдать от роста цен, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Важно, чтобы ситуация на внутреннем рынке оставалась сбалансированной, конечно, люди не должны сталкиваться с необоснованным ростом цен", - сказал он, открывая совещание по развитию рынка нефти и нефтепродуктов.

