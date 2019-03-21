ГАЗ объявляет конкурс среди предпринимателей на лучшие идеи для мобильного бизнеса

16:32

Фото предоставлено Группой ГАЗ

Горьковский автозавод (ГАЗ) проводит конкурс для предпринимателей на лучшие идеи для мобильного бизнеса. Авторы самых интересных предложений получат возможность доработать свою концепцию до готового бизнес-плана совместно с профессиональными специалистами по инвестициям и реализовать идею с помощью автомобиля «ГАЗель NEXT», адаптированного под нужды конкретного бизнеса. Для ознакомления с вариантами использования автомобилей в мобильной торговле компания представила образцы фудтрака и мобильного пункта выдачи заказов на базе «ГАЗелей NEXT» на выставке METRO EXPO 2019, которая проходит в выставочном центре «Крокус экспо» в Москве с 20 по 22 марта.

Для участия в конкурсе GAZidea необходимо придумать и описать концепцию мобильного бизнеса с использованием автомобиля марки ГАЗ. Экспертное жюри отберет наиболее перспективные и интересные идеи, которые будут доработаны при помощи профессиональной команды инвест-акселераторов. Автор самого интересного предложения получит сертификат на годовую эксплуатацию автомобиля «ГАЗель NEXT», оборудованного в соответствии с требованиями конкретного бизнеса. Другие призы – сертификаты на бизнес-образование и особые условия покупки автомобилей ГАЗ, оборудованных для мобильной торговли (автолавки и фудтраки). В конкурсе могут принять участие как представители уже существующих бизнесов, так и те, кто только задумываются о создании своего дела.

Ознакомиться с условиями конкурса и подать заявку на участие можно по ссылке.

Мобильные услуги являются сегодня одним из наиболее перспективных направлений развития малого и среднего бизнеса. Горьковский автомобильный завод стал первым из крупных российских автопроизводителей системно заниматься созданием автомобилей для мобильной торговли. На базе семейства «ГАЗель NEXT» созданы четыре базовые модификации автомобилей для розничной торговли, уличного стрит-фуда, служб доставки товаров. На основе данной техники доступно более 1000 вариантов комплектации, изготавливаемых под заказы конкретного бизнеса.

На выставке METRO EXPO 2019 ГАЗ представляет примеры автомобилей, которые уже активно используются в разных сферах бизнеса.

Мобильный пункт выдачи заказов «ГАЗель NEXT» предназначен для служб доставки товаров. Машина комплектуется рабочим модулем, изготовленным из высокопрочных стеклопластиковых панелей, толщина которых в зависимости от региона использования может варьироваться от 40 до 80 мм, а витрины сделаны из ударопрочного (поликарбонатного) стекла. Монолитная конструкция модуля обеспечивает полную герметичность торгового отсека и высокий – не менее 15 лет – срок службы. Автомобиль оборудован откидным столиком-прилавком, защищенным от дождя и ветра специальным козырьком, шкафами и полками, информационным табло и биотуалетом. Генератор мощностью 10 кВт обеспечивает возможность полностью автономной работы. Машину отличает оригинальный современный дизайн и улучшенные аэродинамические характеристики.

Фудтрак «ГАЗель NEXT» предназначен для торговли едой и напитками быстрого приготовления. Рабочий модуль автомобиля изготовлен из легких и прочных композиционных материалов, обладающих абсолютной коррозионной и биологической стойкостью, высокой степенью негорючести и светостойкости. Машина оборудована холодильной и морозильной установками, грилем, фритюрницей, индукционной и СВЧ – печами, вытяжкой. Генератор и мойка с баками для воды обеспечивают возможность автономной работы. Благодаря компактным размерам автомобиль может легко припарковаться на ограниченной городской территории и в зонах проведения мероприятий.

«Для многих предпринимателей мобильная торговля и услуги – это быстрый способ выйти на широкую покупательскую аудиторию при очень небольших первоначальных затратах, - сказал Олег Марков, директор по реализации и маркетингу Горьковского автозавода. - Автомобили семейства «ГАЗель NEXT» благодаря своей компактности, легкости установки специальных надстроек и невысокой стоимости являются лучшим выбором для разных направлений в этом быстро развивающемся сегменте рынка. Мы предлагаем клиентам целую серию готовых решений, которые уже адаптированы и сертифицированы под условия конкретного бизнеса».

Андрей Гусейнов