Зарплаты региональных чиновников в 2018 году выросли на 7,7%

17:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Среднемесячная начисленная зарплата гражданских служащих в регионах РФ в 2018 году выросла на 7,7% по сравнению с 2017 годом и достигла 49,4 тыс. рублей, зарплата муниципальных служащих стала выше на 7,9%, составив 42,1 тыс. рублей. Такие данные приводит Росстат.

Среднемесячная зарплата гражданских служащих в территориальных органах федеральных ведомств за отчетный период выросла на 5,3% - до 44,5 тыс. рублей, в госорганах субъектов РФ - на 12,2%, до 65,9 тыс. рублей. Зарплата муниципальных работников органов местного самоуправления в 2018 году увеличилась на 8% и составила 41,7 тыс. рублей.



На конец 2018 года в госорганах РФ на региональном уровне на гражданской службе числятся 691,8 тыс. человек, муниципальной службы - 299,8 тыс. человек.

