Зарплаты региональных чиновников в 2018 году выросли на 7,7%
17:05 21.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Среднемесячная начисленная зарплата гражданских служащих в регионах РФ в 2018 году выросла на 7,7% по сравнению с 2017 годом и достигла 49,4 тыс. рублей, зарплата муниципальных служащих стала выше на 7,9%, составив 42,1 тыс. рублей. Такие данные приводит Росстат.
Среднемесячная зарплата гражданских служащих в территориальных органах федеральных ведомств за отчетный период выросла на 5,3% - до 44,5 тыс. рублей, в госорганах субъектов РФ - на 12,2%, до 65,9 тыс. рублей. Зарплата муниципальных работников органов местного самоуправления в 2018 году увеличилась на 8% и составила 41,7 тыс. рублей.
На конец 2018 года в госорганах РФ на региональном уровне на гражданской службе числятся 691,8 тыс. человек, муниципальной службы - 299,8 тыс. человек.
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