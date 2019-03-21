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Российские Су-27 не отгоняли B-52 от границы РФ над Балтикой - ВВС США

18:00 21.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские истребители Су-27 не отгоняли американский бомбардировщик B-52 от границы РФ над Балтийским морем, он смог завершить свое задание. Об этом заявила корр. ТАСС в четверг официальный представитель ВВС США в Европе и Африке Рене Питтмэн.

Ранее в четверг в Минобороны РФ сообщили, что 20 марта два Су-27 вынудили B-52 удалиться от российской границы над Балтикой. По данным ведомства, бомбардировщик летел над нейтральными водами, был обнаружен на значительном удалении от границы и взят на сопровождение.

По версии Питтмэн, американский бомбардировщик в среду над Польшей и странами Балтии участвовал в "учебно- тренировочных полетах в качестве наглядной демонстрации приверженности США обеспечению региональной безопасности", "проводил повседневные операции в международном воздушном пространстве" и "осуществлял свободу навигации и полетов". По ее словам, взаимодействие между самолетами ВВС США и ВКС России было "обычным".

"Пилоты использовали транспондеры и действовали в соответствии с международным правом. Российский самолет не отгонял B-52, и бомбардировщик смог завершить свое задание", - заявила собеседница агентства.

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