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Brexit может быть отложен максимум до 18 апреля - глава Европарламента

18:40 21.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выход Великобритании из Евросоюза, который планировалось осуществить 29 марта, может быть отложен максимум до 18 апреля. Об этом заявил в четверг председатель Европарламента Антонио Таяни на пресс- конференции на полях саммита ЕС в Брюсселе.

"Я попросил саммит ЕС, чтобы отсрочка была как можно короче и максимум до 18 апреля", - сказал он, отметив, что это последний день, когда можно организовать выборы в Европарламент.

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