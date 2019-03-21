Brexit может быть отложен максимум до 18 апреля - глава Европарламента

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выход Великобритании из Евросоюза, который планировалось осуществить 29 марта, может быть отложен максимум до 18 апреля. Об этом заявил в четверг председатель Европарламента Антонио Таяни на пресс- конференции на полях саммита ЕС в Брюсселе.

"Я попросил саммит ЕС, чтобы отсрочка была как можно короче и максимум до 18 апреля", - сказал он, отметив, что это последний день, когда можно организовать выборы в Европарламент.

