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Гуайдо заявил, что готовится операция по окончательному захвату власти в Венесуэле

20:00 21.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что его сторонники готовятся к проведению операции "Свобода", которая приведет к захвату власти в Венесуэле.

"Венесуэльцы, мы готовимся к окончательному прекращению узурпации власти, к операции "Свобода". Ждите нас в каждом штате", - сказал Гуайдо на пресс-конференции в Каракасе. Его слова в своем "Твиттере" приводит венесуэльский журналист Габриэль Бастидас. Оппозиционер заявил, что администрации президента Венесуэлы Николаса Мадуро "остались считанные дни".

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