Минздрав предлагает повысить до 21 года возраст продажи крепкого алкоголя
21:20 21.03.2019 Источник: Эхо Москвы
Возраст продажи крепкого алкоголя в России предлагается повысить до 21 года. Соответствующий законопроект разработал Минздрав.
Речь идет об алкогольной продукции с содержанием этилового спирта выше 16,5 процента. Изменения предлагается внести в действующий закон. Продавец, как и сейчас, будет иметь право потребовать документ, подтверждающий возраст. На данный момент в России продажа спиртного несовершеннолетним запрещена. С 18 лет можно купить алкогольные напитки любой крепости.
В Минздраве пояснили, что ограничения по возрасту связаны не с дееспособностью, а с влиянием такой продукции на здоровье человека.
Отмечается, что смертность в подростковом и молодом возрасте в России очень высока. Необходимым условием для сокращения этого показателя, по мнению авторов законопроекта, является ограничение потребления алкоголя. При этом, ведомство ссылается на опыт зарубежных стран, во многих из которых до 20 или 21 года не разрешается покупать напитки крепче вина. По словам замминистра здравоохранения Олега Салагая, более половины российских регионов одобряют эту инициативу. Согласно ноябрьскому опросу ВЦИОМ, ее поддерживают около 80% россиян.
Как ожидается, в случае принятия законопроект вступит в силу в январе будущего года. Эхо Москвы
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