В "Фейсбуке" признали, что пароли миллионов пользователей хранились без шифрования

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация соцсети "Фейсбук" признала, что хранила пароли к учетным записям миллионов пользователей в незашифрованном виде. Об этом говорится в заявлении администрации, опубликованном в четверг на официальном сайте соцсети.

Как уточнили представители "Фейсбука", в январе во время проверки систем безопасности они "обнаружили, что пароли пользователей хранились во внутренней базе данных в читаемом формате". "Это привлекло наше внимание, поскольку наша система входа в соцсеть сделана так, чтобы шифровать пароли, при применении данных методов они становятся нечитаемыми, - говорится в документе. - Мы исправили эти проблемы и в качестве предосторожности оповестим всех, чьи пароли, как выяснилось, хранились таким образом".



"По нашим оценкам, мы оповестим сотни миллионов пользователей "Фейсбук лайт" (приложение, позволяющее пользоваться соцсетью - прим. ТАСС), десятки миллионов других пользователей "Фейсбука", а также десятки тысяч пользователей "Инстаграма", - говорится в заявлении.



Представители "Фейсбука" заострили внимание на том, что данные пароли "не были видимы ни для кого" за пределами компании. Администрация соцсети подчеркнула, что не было обнаружено каких-либо свидетельств злоупотреблений и того, чтобы ее сотрудники как-то воспользовались данной ситуацией.



В четверг известный в США независимый журналист и эксперт по информационной безопасности Брайен Кребс заявил, что сотрудники "Фейсбука" в течение многих лет хранили пароли сотен миллионов пользователей в незашифрованном виде. По утверждению Кребса, речь идет о паролях от 200 млн до 600 млн пользователей. Доступ к ним якобы могли иметь около 20 тыс. сотрудников соцсети.

