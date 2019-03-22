0
0
113
НОВОСТИ

В результате взрыва на заводе пестицидов в Китае погибло около 50 человек

09:00 22.03.2019 Источник: РБК

Китайские власти сообщили о том, что в результате мощного взрыва на заводе по производству пестицидов в Яньчэне погибли по меньшей мере 47 человек. При этом число​ пострадавших увеличилось до 640 человек, передает Reuters.

Как отмечает агентство, огонь от пожара, который произошел после взрыва, перекинулся на соседние промышленные здания.  РБК

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:00 22.03.2019
Губернатор Калужской области предложил завлекать в музеи мощами святых
0
16
09:32 22.03.2019
Венгрия заявила, что будет получать российский газ независимо от ситуации с транзитом через Украину
0
74
09:20 22.03.2019
ЕС не намерен признавать Голанские высоты частью Израиля
0
91
09:05 22.03.2019
Глава Росгеологии Роман Панов отправлен в отставку
0
128
22:40 21.03.2019
Британия получит от ЕС отсрочку по Brexit до 22 мая - Reuters
0
533
22:00 21.03.2019
В "Фейсбуке" признали, что пароли миллионов пользователей хранились без шифрования
0
538
21:20 21.03.2019
Минздрав предлагает повысить до 21 года возраст продажи крепкого алкоголя
0
541
20:40 21.03.2019
Соединенным штатам надо признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами - Трамп
0
593
20:00 21.03.2019
Гуайдо заявил, что готовится операция по окончательному захвату власти в Венесуэле
0
662
19:20 21.03.2019
Соглашение с нефтяниками о ценах на бензин будет продлено - Козак
0
616

Возврат к списку