В результате взрыва на заводе пестицидов в Китае погибло около 50 человек
09:00 22.03.2019 Источник: РБК
Китайские власти сообщили о том, что в результате мощного взрыва на заводе по производству пестицидов в Яньчэне погибли по меньшей мере 47 человек. При этом число пострадавших увеличилось до 640 человек, передает Reuters.
Как отмечает агентство, огонь от пожара, который произошел после взрыва, перекинулся на соседние промышленные здания. РБК
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