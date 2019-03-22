В результате взрыва на заводе пестицидов в Китае погибло около 50 человек

09:00 Источник: РБК

Китайские власти сообщили о том, что в результате мощного взрыва на заводе по производству пестицидов в Яньчэне погибли по меньшей мере 47 человек. При этом число​ пострадавших увеличилось до 640 человек, передает Reuters.

Как отмечает агентство, огонь от пожара, который произошел после взрыва, перекинулся на соседние промышленные здания. РБК