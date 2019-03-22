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Глава Росгеологии Роман Панов отправлен в отставку

09:05 22.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку. Об этом ТАСС сообщила замминистра Минэкономразвития Оксана Тарасенко.

"Поступила директива правительства [об отставке Панова]. Росимущество выпустило соответствующее распоряжение. Все в рамках, установленных законом", - сказала она на соответствующий вопрос. Тарасенко курирует Росимущество.

При этом в самой Росгеологии, а также в Минприроды по состоянию на вечер 21 марта не знали о существовании документа.

Росгеология - многопрофильный геологический холдинг, созданный в 2011 году. Предоставляет полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр.

В конце января Росгеология стала эпицентром скандала вокруг бывшего первого замглавы холдинга Руслана Горринга, когда в сети появился видеоролик, где он общается с пользователями онлайн-игры, часто используя ненормативную лексику. Кроме того, Горринг отчитывает одну из сотрудниц за то, что та якобы мало доносила на других, и намекал на неделовые отношения с сотрудницами компании. После появления видео Горринг был уволен, генеральный директор холдинга Роман Панов получил выговор, а Минприроды пообещало провести проверку всей финансово-хозяйственной деятельности холдинга.

В марте Домодедовский городской суд Московской области арестовал на 2 месяца Горринга, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.

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