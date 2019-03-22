Глава Росгеологии Роман Панов отправлен в отставку
09:05 22.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку. Об этом ТАСС сообщила замминистра Минэкономразвития Оксана Тарасенко.
"Поступила директива правительства [об отставке Панова]. Росимущество выпустило соответствующее распоряжение. Все в рамках, установленных законом", - сказала она на соответствующий вопрос. Тарасенко курирует Росимущество.
При этом в самой Росгеологии, а также в Минприроды по состоянию на вечер 21 марта не знали о существовании документа.
Росгеология - многопрофильный геологический холдинг, созданный в 2011 году. Предоставляет полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр.
В конце января Росгеология стала эпицентром скандала вокруг бывшего первого замглавы холдинга Руслана Горринга, когда в сети появился видеоролик, где он общается с пользователями онлайн-игры, часто используя ненормативную лексику. Кроме того, Горринг отчитывает одну из сотрудниц за то, что та якобы мало доносила на других, и намекал на неделовые отношения с сотрудницами компании. После появления видео Горринг был уволен, генеральный директор холдинга Роман Панов получил выговор, а Минприроды пообещало провести проверку всей финансово-хозяйственной деятельности холдинга.
В марте Домодедовский городской суд Московской области арестовал на 2 месяца Горринга, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.
НОВОСТИ
- 10:00 22.03.2019
- Губернатор Калужской области предложил завлекать в музеи мощами святых
- 09:32 22.03.2019
- Венгрия заявила, что будет получать российский газ независимо от ситуации с транзитом через Украину
- 09:20 22.03.2019
- ЕС не намерен признавать Голанские высоты частью Израиля
- 09:00 22.03.2019
- В результате взрыва на заводе пестицидов в Китае погибло около 50 человек
- 22:40 21.03.2019
- Британия получит от ЕС отсрочку по Brexit до 22 мая - Reuters
- 22:00 21.03.2019
- В "Фейсбуке" признали, что пароли миллионов пользователей хранились без шифрования
- 21:20 21.03.2019
- Минздрав предлагает повысить до 21 года возраст продажи крепкого алкоголя
- 20:40 21.03.2019
- Соединенным штатам надо признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами - Трамп
- 20:00 21.03.2019
- Гуайдо заявил, что готовится операция по окончательному захвату власти в Венесуэле
- 19:20 21.03.2019
- Соглашение с нефтяниками о ценах на бензин будет продлено - Козак
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать