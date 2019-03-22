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НОВОСТИ

Военные РФ доставили на испытательный полигон 20 гиперзвуковых "Кинжалов" - SNBC

10:20 22.03.2019 Источник: Газета.Ru

По данным разведки США, российские военные доставили на испытательный полигон 20 гиперзвуковых ракет «Кинжал» для проведения огневых испытаний. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на источников, знакомых с отчетами разведки.

Один из источников пояснил, что перемещение именно «Кинжалов» на тестовый полигон означает, что Россия «расставила приоритеты» в вопросах разработки гиперзвукового оружия. По его словам, российские военные «в целом довольны» конструкцией ракеты и теперь будут сконцентрированы на огневых испытаниях.

По данным CNBC, Россия как минимум трижды испытывала «Кинжалы». Также на телеканале напомнили, что в настоящий момент США не смогут защититься от ракет такого типа. Газета.Ru

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