Boeing лишился многомиллиардного контракта из-за катастрофы в Африке
10:32 22.03.2019 Источник: Lenta.ru
Компания Boeing лишилась контракта с национальной индонезийской авиакомпанией Garuda Indonesia из-за крушения лайнера в Африке. Об этом сообщает Agence France-Presse.
Речь идет о поставке 49 самолетов модели Boeing 737 MAX. Стоимость закупки должна была составить несколько десятков миллиардов долларов. Сделку отменили из-за опасений пассажиров.
«Мы направили Boeing письмо с просьбой аннулировать заказ. Пассажиры Garuda утратили доверие и не хотят летать на Boeing 737 MAX», — сообщил представитель авиакомпании.
Перевозчик впервые полностью разорвал контракт с Boeing после крушения лайнера в Африке. Ранее российские авиакомпании S7, UTair, «Победа» и «Уральские авиалинии» приостановили заключенные соглашения на поставку самолетов до выяснения причин крушения Boeing 737 MAX в Эфиопии. Lenta.Ru
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