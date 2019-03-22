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НОВОСТИ

Boeing лишился многомиллиардного контракта из-за катастрофы в Африке

10:32 22.03.2019 Источник: Lenta.ru

Компания Boeing лишилась контракта с национальной индонезийской авиакомпанией Garuda Indonesia из-за крушения лайнера в Африке. Об этом сообщает Agence France-Presse.

Речь идет о поставке 49 самолетов модели Boeing 737 MAX. Стоимость закупки должна была составить несколько десятков миллиардов долларов. Сделку отменили из-за опасений пассажиров.

«Мы направили Boeing письмо с просьбой аннулировать заказ. Пассажиры Garuda утратили доверие и не хотят летать на Boeing 737 MAX», — сообщил представитель авиакомпании.

Перевозчик впервые полностью разорвал контракт с Boeing после крушения лайнера в Африке. Ранее российские авиакомпании S7, UTair, «Победа» и «Уральские авиалинии» приостановили заключенные соглашения на поставку самолетов до выяснения причин крушения Boeing 737 MAX в Эфиопии.  Lenta.Ru

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