Губернатор Калужской области предложил завлекать в музеи мощами святых

10:00

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, отчитываясь 21 марта о работе областного правительства перед депутатами Законодательного собрания, предложил повысить посещаемость музеев с помощью мощей.

«Я не могу понять. Когда прихожу в Художественный музей, я вижу шедевры, которые там выставлены, различные выставки тематические устраиваются отдельных авторов. И один-два человека по залу ходят. Я уже вчера отцу Георгию (настоятелю Свято-Георгиевского Мещовского монастыря – прим. «Калуги 24») в Мещовск позвонил и говорю: «Слушай, у тебя там мощей много. Давай, когда выставку будем открывать, мощи ставь туда. Пусть люди идут, поклоняются мощам и, может быть, картинки посмотрят». Ну что это такое? Неудобно. Где-то мы тут не дорабатываем, не доходим до сознания людей», — сказал губернатор.



О реакции на это предложение отца Георгия Анатолий Артамонов не сообщил. kaluga24.tv

