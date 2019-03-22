Губернатор Калужской области предложил завлекать в музеи мощами святых
10:00 22.03.2019
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, отчитываясь 21 марта о работе областного правительства перед депутатами Законодательного собрания, предложил повысить посещаемость музеев с помощью мощей.
«Я не могу понять. Когда прихожу в Художественный музей, я вижу шедевры, которые там выставлены, различные выставки тематические устраиваются отдельных авторов. И один-два человека по залу ходят. Я уже вчера отцу Георгию (настоятелю Свято-Георгиевского Мещовского монастыря – прим. «Калуги 24») в Мещовск позвонил и говорю: «Слушай, у тебя там мощей много. Давай, когда выставку будем открывать, мощи ставь туда. Пусть люди идут, поклоняются мощам и, может быть, картинки посмотрят». Ну что это такое? Неудобно. Где-то мы тут не дорабатываем, не доходим до сознания людей», — сказал губернатор.
О реакции на это предложение отца Георгия Анатолий Артамонов не сообщил. kaluga24.tv
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