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НОВОСТИ

Мадуро заявил, что арестованные оппозиционеры готовили теракты

11:05 22.03.2019 Источник: REGNUM

Арестованные соратники лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо планировали террористические атаки на армейские казармы, больницы, метро и другие объекты государственного значения. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро, передает канал TeleSur 22 марта.

«Суды республики выдали ордер на арест террористической группы, которая плела заговор по привлечению наемников из Колумбии и Центральной Америки с целью атаковать страну», — заявил Мадуро.

Ответственность за лидерство в террористической группе Мадуро возложил на арестованного Роберто Марреро. Вместе с Марреро под стражей остается его охранник Луис Паэс. Президент подчеркнул, что государство гарантирует обвиняемым защиту их прав «в соответствии с международным правопорядком».

Как сообщалось ранее, помощник Хуана Гуайдо был арестован 21 марта агентами разведывательной службы Sebin. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон потребовал от правительства Венесуэлы немедленного освобождения Марреро.  ИА REGNUM




Подробности: https://regnum.ru/news/2596345.html?utm_source=yxnews&amp;utm_medium=desktop

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