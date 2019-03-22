В МИД Украины заявили, что слова президента Чехии похожи на "трансляцию российской пропаганды"

12:00 Источник: Газета.Ru

Официальный представитель украинского МИДа Екатерина Зеленко заявила, что слова чешского президента Милоша Земана с предложением изменить конституцию Украины похожи на «трансляцию российской пропаганды». Своим мнением она поделилась с изданием «Обозреватель».

Ранее Земан заявлял, что Украине следует изменить конституцию, чтобы дать больше полномочий региональным властям.



Зеленко, отвечая на это предложение Земана, предположила, что президент «так и не понял», что в Донбассе «длится» не «гражданская война», а «российская агрессия». При этом Зеленко подчеркнула, что чешское правительство, в отличие от Земана, поддерживает Украину.



Украинские власти считают, что в военных действиях в Донбассе участвует российская армия. Официальная Москва отвергает эти заявления. Газета.Ru

