В МИД Украины заявили, что слова президента Чехии похожи на "трансляцию российской пропаганды"
12:00 22.03.2019 Источник: Газета.Ru
Официальный представитель украинского МИДа Екатерина Зеленко заявила, что слова чешского президента Милоша Земана с предложением изменить конституцию Украины похожи на «трансляцию российской пропаганды». Своим мнением она поделилась с изданием «Обозреватель».
Ранее Земан заявлял, что Украине следует изменить конституцию, чтобы дать больше полномочий региональным властям.
Зеленко, отвечая на это предложение Земана, предположила, что президент «так и не понял», что в Донбассе «длится» не «гражданская война», а «российская агрессия». При этом Зеленко подчеркнула, что чешское правительство, в отличие от Земана, поддерживает Украину.
Украинские власти считают, что в военных действиях в Донбассе участвует российская армия. Официальная Москва отвергает эти заявления. Газета.Ru
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