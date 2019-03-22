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Белый дом отказался раскрывать конгрессу информацию о переговорах Трампа и Путина

11:32 22.03.2019 Источник: Русская служба Би-би-си

Белый дом отказался раскрывать конгрессу информацию о закрытых переговорах президентов Дональда Трампа и Владимира Путина. В ответе конгрессменам юрисконсульт Трампа сослался на конституцию страны, не обязывающую главу государства сообщать законодателям о конфиденциальных контактах с иностранными лидерами.

Ответ на запросы, отправленные конгрессменами главе аппарата Белого дома еще 4 марта, в четверг опубликовали издания The Hill и Politico. Предоставить информацию о переговорах Трампа с президентом России попросили комитеты по разведке, по государственной реформе и по международным делам палаты представителей. Все три возглавляют демократы, у которых сейчас в нижней палате конгресса большинство.

Конгрессмены, решившие расследовать связи Трампа и Путина, утверждали, что американский лидер "неоднократно предпринимал шаги, чтобы скрыть свои контакты с президентом Путиным от других должностных лиц администрации, конгресса и американского народа".

В ответе за подписью юрисконсульта Белого дома Пэта Чиполлоне отмечается, что запросы глав комитетов не подкреплены ссылками на действующее законодательство, обязывающее президента раскрывать дипломатические контакты с иностранными лидерами.  Русская служба Би-би-си

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