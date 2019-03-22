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Заявление Трампа о Голанах в Иране сочли опасным

12:32 22.03.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

МИД Ирана назвал заявление Трампа о Голанах опасным. Оно может привести к новым столкновениям на Ближнем Востоке, заявил представитель министерства иностранных дел Ирана Бахрам Касеми.

«Иран будет внимательно следить за всеми переменами, в консультациях с правительством Сирии и с другими странами примет соответствующую политическую линию», — добавил иранский министр.

Дональд Трамп ранее заявил, что для США пришло время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, которые, по словам американского президента, представляют чрезвычайную стратегическую важность для израильского государства и региональной безопасности.  Говорит Москва

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