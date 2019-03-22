Заявление Трампа о Голанах в Иране сочли опасным

12:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

МИД Ирана назвал заявление Трампа о Голанах опасным. Оно может привести к новым столкновениям на Ближнем Востоке, заявил представитель министерства иностранных дел Ирана Бахрам Касеми.

«Иран будет внимательно следить за всеми переменами, в консультациях с правительством Сирии и с другими странами примет соответствующую политическую линию», — добавил иранский министр.



Дональд Трамп ранее заявил, что для США пришло время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, которые, по словам американского президента, представляют чрезвычайную стратегическую важность для израильского государства и региональной безопасности. Говорит Москва

