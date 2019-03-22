Положительный тест на наркотики не является поводом признать человека наркоманом - законопроект
13:00 22.03.2019 Источник: Эхо Москвы
Положительный тест на наркотики не является поводом признать человека наркоманом. Об этом говорится в законопроекте, который внесло в Госдуму правительство.
По закону, который действует сейчас, больными наркоманией считают тех, кому диагноз поставили по результатам медосвидетельствования или теста на наркотики.
Теперь упоминание теста предлагается исключить диагноз может поставить только врач-психиатр или нарколог по итогам осмотра. Предлагается также изменить порядок назначения медицинского освидетельствования — сейчас на него могут отправить человека по подозрению в том, что он болен наркоманией. Поправки предлагают считать основанием для освидетельствования только признаки наркотического опьянения. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 13:05 22.03.2019
- Смертность в Арктических регионах РФ в 9 раз выше, чем в среднем по стране
- 13:04 22.03.2019
- За 8 лет в Москве отреставрировали более 1200 памятников архитектуры
- 12:32 22.03.2019
- Заявление Трампа о Голанах в Иране сочли опасным
- 12:20 22.03.2019
- Штрафы за "пьяное" вождение исключены из возможных факторов, влияющих на цену ОСАГО
- 12:05 22.03.2019
- В полицейскую будку у посольства РФ в Афинах бросили гранату
- 12:00 22.03.2019
- В МИД Украины заявили, что слова президента Чехии похожи на "трансляцию российской пропаганды"
- 11:32 22.03.2019
- Белый дом отказался раскрывать конгрессу информацию о переговорах Трампа и Путина
- 11:20 22.03.2019
- ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа в трех городах
- 11:05 22.03.2019
- Мадуро заявил, что арестованные оппозиционеры готовили теракты
- 11:00 22.03.2019
- Порошенко заявил, что военные НАТО учатся у ВСУ умению "бить врага"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать