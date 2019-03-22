Смертность в Арктических регионах РФ в 9 раз выше, чем в среднем по стране

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Продолжительность жизни в регионах Арктики на 6-8 лет меньше, чем в других регионах России, смертность в 9 раз выше, сообщила заместитель председателя Государственной думы Ольга Епифанова на заседании Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации на тему "Актуальные проблемы здравоохранения в субъектах РФ, входящих в состав Арктической зоны России".

"К экстремальным условиям Арктики очень трудно адаптироваться, у человека довольно быстро развивается так называемый синдром полярного напряжения. Заболеваемость в северных регионах на 12% выше, чем в целом по стране, заболевания протекают тяжелее, туберкулез - в пять раз выше. Треть постоянного населения Севера имеет хронические заболевания... В итоге продолжительность жизни в арктической зоне на 6-8 лет меньше, чем в других регионах России, смертность в 9 раз выше", - пояснила Епифанова.



Она напомнила, что в арктической и субарктической зонах проживает 2 миллиона человек.



"Значительная часть нашей арктической зоны - непригодная или малопригодная для проживания территория. Населенные пункты очень малы, расположены далеко друг от друга, порой труднодоступны и находятся в длительной изоляции. Транспортное обеспечение и дорожная сеть слабо развиты, сложные погодные условия в зимнее время делают полеты санавиации почти невозможными", - подчеркнула Епифанова.

