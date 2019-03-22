Неизвестный напал с ножом на полицейского в Нижнекамске, налетчик ликвидирован - источник

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неизвестный мужчина напал с ножом на сотрудника полиции в Нижнекамске в Татарстане, полицейский получил тяжелое ранение. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Около отдела полиции в городе Нижнекамск неизвестный с ножом напал на полицейского и ранил его", - сказал собеседник агентства, уточнив, что налетчик был ликвидирован.



Сотрудник полиции госпитализирован, на месте происшествия работают правоохранительные органы, которые выясняют все обстоятельства случившегося и устанавливают личность напавшего.

