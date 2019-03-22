За 8 лет в Москве отреставрировали более 1200 памятников архитектуры
13:04 22.03.2019
Программы сохранения исторического и культурного наследия Москвы за несколько лет позволили отреставрировать множество знаковых объектов. Как отметил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов, за 8 лет в мегаполисе были отреставрированы 1247 памятников архитектуры, что позволило сократить количество памятников, находящихся в неудовлетворительном состоянии, с 39% в 2010 году до 6% в 2018 году. По словам Емельянова, работы ведутся не только на государственные деньги, большое участие в проектах реставрации принимают представители бизнеса. "В городе реализуется программа «1 рубль за 1 квадратный метр», - напомнил чиновник. - Предприниматели, которые заключили договор аренды на 49 лет и в течение первых пяти лет провели необходимые реставрационные работы, переходят на льготную ставку аренды — один рубль за квадратный метр в год». Программа уже позволила провести комплексную реставрацию 15 памятников, всего в ее рамках инвесторы получили в аренду 25 аварийных памятников.
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