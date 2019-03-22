Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых
14:02 22.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора по итогам заседания совета директоров.
"Совет директоров Банка России 22 марта 2019 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых. В феврале - марте 2019 года инфляция складывается несколько ниже ожиданий Банка России. Несмотря на то что инфляционные ожидания населения и предприятий заметно снизились в феврале - марте, они остаются на повышенном уровне", - отмечает регулятор.
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