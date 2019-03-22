Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками

14:12 Источник: РБК

Подведомственное Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) заказало разработку автоматизированной системы, которая позволит контролировать — блокируются ли запрещенные в России сайты поисковиками, виртуальными частными сетями (VPN), прокси-серверами и анонимайзерами. Это следует из материалов, размещенных на сайте zakupki.gov.ru. Начальная стоимость контракта составляет 25 млн руб. Итоги конкурса должны подвести 8 апреля, создать систему — к декабрю этого года. РБК