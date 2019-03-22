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Минприроды проведет ревизию заповедных территорий РФ

14:32 22.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство природных ресурсов и экологии РФ проведет ревизию всех заповедных территорий и поставит их земли на кадастровый учет, сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин в пятницу на Всероссийской конференции по развитию особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 20 февраля поручил Минприроды провести детальную ревизию кадастровой документации всех природоохранных территорий. По словам президента, у многих из них до сих пор четко не определены границы, не соблюдаются режимы регулирования.

Ранее сообщалось, что на данный момент в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесены сведения о границах только пятой части всех российских ООПТ. 

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