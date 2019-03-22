Число отказов гражданам РФ во въезде в Израиль выросло втрое по сравнению с 2017 годом
15:12 22.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Израильские власти за 2018 год не пустили в страну на пограничном контроле порядка 4,5 тысяч граждан России, что в три раза превышает показатель 2017 года. Об этом сообщил корр. ТАСС дипломатический источник.
"В три раза возросло количество отказов за прошлый год, ежедневно на границе во въезде в Израиль отказывают 12-13 гражданам РФ (всего порядка 4,5 тысяч человек за год - прим. ТАСС)", - сказал собеседник агентства. В 2017 году этот показатель, по данным миграционных властей Израиля, составлял 1,4 тысяч человек. В ответ на вопрос о том, есть ли планы по введению зеркальных мер в отношении въезда в РФ граждан Израиля, источник указал, что они не рассматриваются. "Нам бы не хотелось вводить никаких зеркальных мер, они не рассматриваются. Посольство таких предложений не направляло", - указал он.
По информации газеты "Гаарец" в 2018 году возросло число россиян, приезжающих в Израиль и просящих убежища с целью получения временного легального права на работу на территории еврейского государства. По данным газеты, с января по июнь 2018 года таких прошений было зарегистрировано 1344, а за весь 2017 год - 635, хотя с 2009 по 2012 гг. запросов об убежище от граждан РФ в Израиле не было зарегистрировано вообще. Ранее эта схема активно использовалась мигрантами из Украины и Грузии, которые для получения временного права на работу также подавали прошение на политическое убежище в Израиле, приехав в страну якобы с целью туризма. Сейчас эта тенденция пошла на спад, причиной чего стало введение новой, ускоренной процедуры рассмотрения ходатайств о предоставлении убежища от граждан этих стран.
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