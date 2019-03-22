Зафиксирован резкий рост активности солнца
15:32 22.03.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Учёные зафиксировали резкий рост активности солнца. Как сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Физического института РАН, звезда сжигает «топливо» предыдущего солнечного цикла.
Индекс вспышечной активности впервые за несколько месяцев достиг жёлтого уровня, отмечают учёные. Накануне пиковое значение составило 3,5 по 10-балльной шкале. Сегодня была зафиксирована вспышка с параметрами 4,8. Говорит Москва
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