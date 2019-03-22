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Алина Загитова победила на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии

16:00 22.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

 Россиянка Алина Загитова завоевала золото на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в японской Сайтаме.

Загитова набрала 237,50 балла по итогам двух программ. Второе место заняла казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева (224,76), третьей стала россиянка Евгений Медведева (223,80).


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