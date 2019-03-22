Сергей Шнуров призвал игнорировать мат вместо запретов

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Член Общественного совета Комитета Госдумы по культуре, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров предложил отказаться от идеи запрета нецензурной лексики в качестве борьбы с нею. Таким мнением он поделился с журналистами в пятницу после парламентских слушаний законопроекта "О культуре".

"Как показывает практика, ни в коем случае нельзя бороться с матом. Как только начинают бороться с матом, на улицах становится один мат. [Надо] замалчивать: вот нет проблемы такой, кто-то матюгнулся - а вы делаете вид, что нет. В Америке, да и, в общем, во всем мире, нет табуированной лексики. Просто в один момент разрешили, и всем стало неинтересно", - заявил Шнуров.



Он также отметил, что "мат является неотъемлемой частью русского языка, и какие законы не принимались бы - он всегда будет в русском языке".



Ранее министр культуры Владимир Мединский в интервью ТАСС сообщил, что недовольные нецензурной лексикой в спектаклях на сценах российских театров за последние пять лет направили в Министерство культуры РФ 28 обращений. До этого композитор и продюсер Игорь Матвиенко в ходе заседания Совета при президенте РФ по культуре и искусству предложил ввести маркировку для музыкального контента, которая давала бы сигнал слушателю о том, что в песне содержится мат.

