Дмитрий Медведев принял в Москве Юрия Бойко и Виктора Медведчука
17:12 22.03.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев принял в своей резиденции в Горках кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и главу политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука. Трансляцию встречи ведет украинский телеканал "Ньюзван". Во встрече также принимает участие председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.
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