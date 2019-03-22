Дмитрий Медведев принял в Москве Юрия Бойко и Виктора Медведчука

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФпринял в своей резиденции в Горках кандидата в президенты Украиныи главу политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь". Трансляцию встречи ведет украинский телеканал "Ньюзван". Во встрече также принимает участие председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.