Глава МВД Башкирии предложил брать штрафы за необоснованные жалобы на полицейских
19:20 22.03.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Глава МВД Башкирии предложил штрафовать за необоснованные жалобы на полицейских и чиновников. С такой инициативой Роман Деев выступил, отчитываясь перед депутатами регионального парламента.
По его данным, только 7 процентов жалоб на полицейских находят полное или частичное подтверждение.
«На это мы можем ответить статьёй 306 УК РФ «Заведомо ложный донос». Поэтому я предлагаю депутатам рассмотреть вопрос о введении административной ответственности за оговор сотрудников полиции и иных государственных лиц», — приводит слова министра издание ProUfu.ru.
Комментировать журналистам своё предложение Деев не стал. Говорит Москва
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