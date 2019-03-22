Пентагон проинформировал Трампа, что территория Сирии полностью освобождена от ИГ

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан проинформировал президента Дональда Трампа о том, что территория Сирии полностью освобождена от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщил в пятницу пресс-пул Белого дома со ссылкой на пресс-секретаря президента Сару Сандерс.

"Сара Сандерс только что вышла к журналистам на борту президентского самолета и продемонстрировала карту, свидетельствующую о том, что "халифат" ИГ уничтожен на 100%", - сообщили корреспонденты пресс-пула. "И. о. министра обороны Шанахан находится на борту самолета, и он провел для президента брифинг на эту тему", - приводит пресс-пул слова Сандерс.



В четверг телекомпания "Фокс ньюс" в репортаже из населенного пункта Эль-Багуз на востоке Сирии сообщила о том, что последний опорный пункт ИГ в этом населенном пункте захвачен, хотя отдельные очаги сопротивления еще остались. Как сообщили корр. ТАСС в пресс-службе штаба операции "Непоколебимая решимость", которую проводит в Ираке и Сирии группа стран во главе с США, операция по зачистке последних очагов сопротивления ИГ на тот момент продолжалась.

