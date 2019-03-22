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ЦБ РФ существенно повысил прогноз по оттоку капитала из страны в 2019 году

22:00 22.03.2019 Источник: RNS

Банк России прогнозирует отток капитала из России в 2019 году на уровне $35 млрд. Это следует из «Среднесрочного прогноза Банка России».

В декабрьском «Докладе о денежно-кредитной политике» регулятор прогнозировал показатель на уровне $20 млрд. Таким образом, прогноз повышен на $15 млрд или дополнительно 75% к изначальным цифрам.

В 2020 году ЦБ ожидает отток капитала на уровне $17 млрд (ранее предполагалось — $13 млрд), а в 2021 году — $13 млрд (ранее — $11 млрд).  RNS

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